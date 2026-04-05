Россиянам назвали способы выявить ошибки в расчете пенсии

РИА «Новости»: при назначении пенсии нужно проверять данные о стаже

Обнаружить ошибки при назначении пенсии можно во время проверки данных в личном кабинете Социального фонда или на «Госуслугах». Об этом РИА «Новости» рассказала доцент кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Мария Кутарова.

«Рекомендуется регулярно проверять данные в личном кабинете СФР либо на „Госуслугах“ (стаж, размер перечисленных страховых взносов и другие), а также сверять электронные данные о стаже с записями в трудовой книжке, договорами, справками о полученном доходе, военным билетом и другими документами», — подчеркнула она.

По ее словам, если возникли сомнения в правильности начисления, следует запросить в СФР копию решения о назначении пенсии с полным расчетом и выписку из индивидуального лицевого счета. Затем нужно сверить учтенные данные со своими документами.

Ранее россияне назвали желаемый размер пенсии: по сравнению с осенью 2025 года, ожидания выросли на 7% и достигли 53,5 тысячи рублей.