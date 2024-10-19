Россиянам назвали способ снизить налог на вклады

Некоторые россияне могут снизить налог на вклады. Об этом рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова, чьи слова привел РБК .

Домохозяйки, пенсионеры, студенты, работники с низкими доходами и индивидуальные предприниматели могут получить вычеты по доходам с банковских вкладов. Но такую возможность указанные категории граждан получат лишь за 2023 и 2024 года.

Для получения вычета необходимо подать налоговую декларацию. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика. Следует верно отразить новый источник дохода — проценты по вкладам.

Ранее ФНС уведомила россиян о выплате налога на вклады от 190 тысяч за 2023 год. Мера не заставит людей отказаться от вкладов, считает финансист Эльман Мехтиев.