Россиянам назвали способ снизить налог на вклады

Некоторые россияне могут снизить налог на вклады. Об этом рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова, чьи слова привел РБК.
Домохозяйки, пенсионеры, студенты, работники с низкими доходами и индивидуальные предприниматели могут получить вычеты по доходам с банковских вкладов. Но такую возможность указанные категории граждан получат лишь за 2023 и 2024 года.
Для получения вычета необходимо подать налоговую декларацию. Это можно сделать в личном кабинете налогоплательщика. Следует верно отразить новый источник дохода — проценты по вкладам.
Ранее ФНС уведомила россиян о выплате налога на вклады от 190 тысяч за 2023 год. Мера не заставит людей отказаться от вкладов, считает финансист Эльман Мехтиев.
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