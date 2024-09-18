Финансист Мехтиев: введенный налог на банковские вклады не отразится на их популярности

ФНС уведомила россиян о выплате налога на вклады от 190 тысяч за 2023 год. Такие меры не заставят соотечественников отказаться от вкладов и не отразятся на их популярности, рассказал финансист Эльман Мехтиев в беседе с «Национальной службой новостей».

По словам эксперта, на сегодняшний день депозиты — самый спокойный и надежный способ заработка, к которому обращаются даже профессиональные инвесторы. Даже несмотря на подоходный налог, люди будут знать, что доход им гарантирован, сообщила «Свободная пресса».

Мехтиев отметил, что государство планирует собрать с нового налога порядка 50-60 миллиардов рублей и направить эти деньги на лечение редких заболеваний.