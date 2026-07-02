Россиянам назвали самую подешевевшую в этом году рыбу

ВАРПЭ: кета и нерка больше всего подешевели в России

В России по итогам первого полугодия 2026 года среди рыбной продукции наиболее всего цены снизились на кету и нерку — до 450 и 750 рублей за килограмм соответственно. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Всероссийскую ассоциацию рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«По данным на конец июня, оптовые цены на кету и нерку на Дальнем Востоке снизились на 10% и на 5%, сделав их самыми подешевевшими видами рыбы в российском опте в первом полугодии 2026 года», — заявили в ассоциации.

Президент ВАРПЭ Герман Зверев объяснил, что вылов лососевых стартует в конце мая, достигает максимума в июле–августе и завершается к концу октября. В начале лета стоимость традиционно высокая, а затем начинает меняться в зависимости от хода путины.

К сентябрю цены обычно стабилизируются, а с января идут на спад. Также на ценовую ситуацию влияет объем предложения.

Ранее стало известно, что Армения потеряет 98% доходов от рыбы, если лишится российского рынка.