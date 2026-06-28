Армения потеряет 98% доходов от продажи рыбы, если лишится российского рынка

Если Армения лишится российского рынка, который дает 98,3% доходов от всего армянского экспорта рыбы, то она потеряет почти 80 миллионов долларов. Об этом сообщило РИА «Новости» , изучив данные национальных статистических служб.

Решение ограничить поставки рыбы и рыбной продукции из Армении принял Россельхознадзор в минувшую пятницу, 26 июня. По данным ведомства, такие меры связаны с качеством продукции.

По итогам 2025 года доход Армении от мировых поставок рыбы составил 79,8 миллиона долларов, из которых 78,4 миллиона пришлось на экспорт в Россию.

Россия остается крупнейшим покупателем армянской рыбы и единственной страной, закупающей ее в таких объемах. Рыбу из Армении в 2025 году также импортировали Грузия, США, Украина и Белоруссия, однако совокупно экспорт в эти страны не превышал 1,3 миллиона долларов.