Россиянам назвали новые лимиты налоговых вычетов

Правила предоставления налоговых вычетов и их лимиты изменятся в 2025 году. Увеличится, например, размер возврата по имущественному налоговому вычету, рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

Он отметил, что первое значительное изменение коснется имущественного налогового вычета. Его лимит остается прежним — два миллиарда рублей, но размер возврата будет расти при разных ставках.

«Если раньше налог к возврату рассчитывался исходя из единой ставки 13%, что позволяло получить максимум 260 тысяч рублей, то теперь сумма возврата зависит от конкретной ставки налога, по которой был уплачен НДФЛ», — объяснил Гаврилов.

По словам парламентария, те граждане, которые платят налог по ставке 22%, смогут получить уже 440 тысяч рублей.

Также увеличится возврат по ипотечным процентам. Вместо 390 тысяч рублей при 13% НДФЛ максимальная сумма возрастет до 660 тысяч рублей для тех, кто попадает под ставку 22%. В итоге налогоплательщик сможет получить до 1,1 миллиона рублей возврата.

Кроме того, в России появится новый стандартный налоговый вычет в размере 18 тысяч рублей. Его смогут получить россияне, прошедшие испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и награжденные знаком отличия.

Изменения коснутся и социальных налоговых вычетов. Их общий лимит повышается до 150 тысяч рублей. Максимальная сумма возврата НДФЛ по ним, например, при ставке 13% составит 19 500 рублей.