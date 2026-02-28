РИА «Новости»: аналитики назвали доллар лучшей валютой для сбережений в марте

Американский доллар в марте может стать лучшей валютой для сбережений на глобальном финансовом рынке, а на российском — юань. Об этом РИА «Новости» сообщил аналитик компании «Эйлер Аналитические технологии» Беннетт Керр.

Он отметил, что ставка ФРС находится в районе 9,75% годовых и выглядит наиболее доходной в сравнении с еврозоной, где ставка — 2%.

«На горизонте марта базовая премия доллара поддерживается глубиной долларовой ликвидности и разницей ставок», — рассказал Керр.

Для российских инвесторов лучшая валюта определяется доступностью инфраструктуры, с 2024 года резко возросла роль китайского юаня, добавил он.

В юанях россияне могут инвестировать через облигации, привязанные к курсу юаня на Мосбирже, а также фонды китайских облигаций.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что Россия не отказалась от доллара.