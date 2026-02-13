Песков: США сами ограничили ряд стран в праве использования доллара

От использования доллара никто не отказался, США сами ограничили в такой возможности ряд стран. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это страна-эмитент, США, ограничили целый ряд стран в праве использовать доллар. Эти страны, естественно, используют альтернативные платежи, альтернативные формы», — процитировало его РИА «Новости».

Западные СМИ сообщали, что Россия якобы может возобновить расчеты с администрацией президента США Дональда Трампа в долларах в рамках вероятного будущего экономического партнерства.

По информации источников, в Кремле уже разрабатывают некий меморандум из семи пунктов, один из которых подразумевает возвращение страны к расчетам в американской валюте. Обе страны якобы намерены инвестировать в добычу природного газа, продвигать ископаемое топливо в противовес экологичным альтернативам.