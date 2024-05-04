Россиянам назвали главный признак финансовой пирамиды | 360°

Деньги 04 мая 2024, 04:51 Россиянам назвали главный признак финансовой пирамиды Экономист Копылова: отсутствие депозитария у компании — главный признак пирамиды РИА «Новости»

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Отличить финансовую пирамиду от добросовестной инвесткомпании — возможно, однако вернуть деньги без судебных разбирательств не получится. Об этом заявила доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, один из самых важных принципов финансов — это принцип двойной записи.

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«Любая инвестиция — это требования инвестора и чьи-то обязательства. Вопрос только чьи?» — сказала эксперт.

В добросовестных компаниях обязательства на себя берут депозитарии. Это жестко регулируемая правительством структура, которая имеет лицензию от банка. Если депозит банковский, то депозитарием становится сам регулятор.

В финансовых пирамидах обратная ситуация. Там депозитариями являются либо люди, которые скрываются за привлекательными вывесками, либо компании с непонятными бенефициарами.

Ранее стало известно, что организаторшу финансовой пирамиды в Башкирии признали виновной в мошенничестве. Она оформила кредитный потребительский кооператив и брала вклады с участников, обещая выплаты. Однако денег никто не получал. Жертвами обвиняемой стали 10 человек.