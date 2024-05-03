Организатор финансовой пирамиды получила 3,5 года колонии в Башкирии | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 13:41 Организатор финансовой пирамиды получила 3,5 года колонии в Башкирии

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Суд вынес приговор организатору финансовой пирамиды в Башкирии. Женщину признали виновной в мошенничестве, сообщил Mkset.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Установлено, что фигурантка создала кредитный потребительский кооператив и брала с участников вклады. Однако обещанные выплаты граждане не получали.

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Жертвами аферистки стали 10 человек. Сумму ущерба оценили в более чем семь миллионов рублей. Организатору назначили наказание в виде 3,5 года колонии общего режима.