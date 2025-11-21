Россиянам напомнили о трех налогах к уплате до 1 декабря

Юрист Голощапов: к концу ноября нужно уплатить налоги на имущество, землю и авто

Россиянам предстоит оплатить до конца ноября имущественные налоги и НДФЛ. Если этого не сделать, Федеральная налоговая служба начислит пени, сообщил генеральный директор ЕЮС Андрей Голощапов агентству «Прайм» .

Через полторы недели истечет срок уплаты налога на имущество, землю и транспорт. ФНС сделает начисления, исходя из данных Росреестра и ГИБДД. Юрист предупредил, что о некоторых покупках придется заявить самостоятельно.

«Если в прошлом году гражданин приобрел новое имущество, и уведомление на уплату налога за него не пришло, необходимо самостоятельно сообщить о нем в ФНС до 31 декабря. Если имущество „старое“ и уведомления раньше приходили, а в этом году нет — сообщать ничего не нужно», — сказал он.

За каждый день просрочки имущественного налога ФНС начислит пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка. Вдобавок за сокрытие или занижение стоимости имущества придет штраф на 20-40% от суммы налога.

Голощапов добавил, что до конца ноября нужно уплатить недостающую сумму НДФЛ за 2024 год и НДФЛ на доходы от банковских вкладов выше 210 тысяч рублей. Для того чтобы не допустить просрочку, юрист посоветовал в ближайшее время проверить уведомления в личном кабинете налогоплательщика.

Ранее иноагенты в России лишились налоговых льгот. Ставка НДФЛ для них составит 30% без права на вычеты.