Россиянам напомнили, какие данные банковских карт нужно держать в секрете

Владельцам банковских карт необходимо хранить в тайне три цифры на обратной стороне и не раскрывать их ни при каких условиях, чтобы не потерять деньги. Такое напоминание выпустила пресс-служба Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве добавили, что также нужно хранить в секрете пин-код, пароли приложений банков, коды из уведомлений для подтверждения списания средств и срок действия карты.

Для получения перевода достаточно указать номер карты, расчетного счета или телефона.

«Чаще всего мошенники получают доступ к деньгам не потому, что взломали банк, а потому что человек сам — по незнанию или доверчивости — сообщает им нужные данные», — пояснили в ведомстве.

До конца этого года Госдума рассмотрит законопроект об ограничении количества банковских карт для россиян. Об этом сообщил председатель комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента Анатолий Аксаков.

Он пояснил, что клиенты банков получат возможность оформлять не более 20 карт, в том числе не более пяти — в одном финансовом учреждении. Аксаков добавил, что эта мера направлена на повышение прозрачности операций, а также на борьбу с дропперами и мошенниками.