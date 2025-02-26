Россиян с 1 марта ждут нововведения с чеками за покупки

Доцент Голышев: с 1 марта электронные чеки можно будет хранить в одном месте

Все электронные чеки за покупки и услуги можно будет хранить с 1 марта в одном месте для упрощения контроля над расходами. Об этом агентству «Прайм» рассказал доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Вадим Голышев.

Сейчас предприятия, осуществляющие расчет за товары и услуги, выдают покупателям бумажный или электронный чек на номер телефона или электронную почту. Подобная процедура производиться в обязательном порядке.

С 1 марта 2025 года такие чеки можно будет получить в едином сервисе ФНС «Мои чеки онлайн».

«Благодаря новшеству появится возможность аккумулировать сведения о произведенных платежах в одном месте», — добавил Голышев.

Чтобы воспользоваться этой услугой, россияне должны заранее сообщить продавцу свой номер телефона или адрес электронной почты. Без указания контактных данных покупатель получит чек обычным способом.