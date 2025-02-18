Новый сервис для передачи чека покупателю начнет работать 1 марта. В чем суть?

С 1 марта в России заработает сервис, который позволит отправлять электронные чеки в общее хранилище. Это значит, что все данные о покупках будут собраны в одном месте, что значительно упростит их поиск и анализ, рассказал РИА «Новости» глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового совета Банка России Сергей Гаврилов.

«С 1 марта 2025 года в России вводится сервис ФНС „Мои чеки онлайн“, позволяющий отправлять электронные чеки покупателям в единое хранилище. Теперь вместо разрозненных чеков в почте, смс или приложениях все данные о покупках будут доступны в одном месте», — отметил Гаврилов.

По его словам, чтобы воспользоваться этой услугой, покупатель должен заранее сообщить продавцу свой номер телефона или адрес электронной почты и дать согласие на отправку чеков в сервис. Если покупатель не указал контактные данные, чек выдадут обычным способом.

Сервис «Мои чеки онлайн» делает доступ к чекам более удобным и позволяет сохранять их в одном месте. Раньше покупатели получали чеки разными способами: на электронную почту, в SMS-сообщениях, через приложения магазинов или банков. Теперь все эти чеки будут в одном месте.

«Это позволит покупателям удобно отслеживать свои покупки, не искать чеки в разных источниках и всегда иметь к ним доступ в личном кабинете ФНС. Также это полезно при возвратах, гарантийном обслуживании и налоговых вычетах», — подчеркнул депутат.

Парламентарий добавил, что новый порядок, установленный федеральным законом, распространяется на расчеты с использованием Системы быстрых платежей и автоматических устройств. При этом покупатель имеет право отказаться от предложенного формата и выбрать привычный способ получения чека.

Ранее РЭО рекомендовал ретейлерам перейти на электронные чеки, которые являются более экологичными. Отказ от использования бумажных чеков позволяет значительно сократить операционные расходы, уменьшить время обслуживания покупателей на 5-7 секунд и улучшить скорость работы на кассе.