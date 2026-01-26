Россиян предупредили о рисках использования карт Visa и Mastercard

Сроки действия карт с платежными системами Visa и Mastercard уже истекли, поэтому риски их использования увеличиваются. Об этом ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, средства защиты этих карт устарели и стали объектом для мошенников для кражи средств.

«Центральный банк предупреждал о том, что есть риски, надо переходить на карту „Мир“. Поэтому эти карты за рубежом точно нельзя использовать», — объяснил парламентарий.

Аксаков добавил, что Центробанку необходимо дать полномочия для установления срока действия таких карт исходя из позиции о защите людей.

В 2022 году банки продлили срок действия уже выпущенных карт, несмотря на приостановку операций Visa и Mastercard в России. Регулятор прорабатывает сроки прекращения работы карт с этими платежными системами в российских банках.