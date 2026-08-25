Россиян призвали не бояться доступа Росфинмониторинга к переводам по СБП

Прямой доступ Росфинмониторинга к сведениям Национальной системы платежных карт о переводах клиентов банков увеличит количество блокировок в наиболее рискованных сегментах. Об этом в комментарии 360.ru заявил доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский.

Он подчеркнул, что вступающие в силу с 1 сентября изменения не дают новых оснований для ограничения операций, но помогут Росфинмониторингу быстрее выявлять подозрительные схемы, связанные с легализацией преступных средств.

«Количество блокировок может вырасти именно в сегментах с высокими рисками — коммерческие P2P-потоки, схемы с единым QR, „дроповодство“, — но не за счет расширения оснований, а за счет лучшей видимости подобных данных», — заявил Семеновский.

Эксперт добавил, что для добросовестных клиентов банков ничего не изменится. Покупки по картам «Мир», обычные переводы через СБП и оплата по QR-коду основаниями для блокировки счетов не станут.

С чем связано открытие доступа Национальной системы платежных карт к данным о переводах клиентов банков через платежные системы «Мир» и СБП для Росфинмониторинга и против кого направлены новые ограничения — в материале 360.ru.