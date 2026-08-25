Банковские переводы россиян проверят по-новому. Кем заинтересуется Росфинмониторинг?

Росфинмониторинг получит прямой доступ к сведениям об операциях россиян по картам «Мир», через Систему быстрых платежей (СБП) и оплате по QR-кодам. С 1 сентября эти данные по запросу ведомства передаст Национальная система платежных карт (НСПК). Зачем нужен новый механизм контроля за транзакциями россиян, какие операции привлекут больше внимания и что изменится для обычных клиентов банков — разобрался 360.ru.

Операции по картам россиян возьмут под контроль?

Росфинмониторинг и сейчас получает данные о подозрительных финансовых операциях в рамках закона о противодействии отмыванию преступных доходов и финансировании терроризма от самих банков. С 1 сентября к этой системе добавится новый канал в виде Национальной системы платежных карт. Оператор платежной системы «Мир», СБП и единого QR-кода напрямую направит в Росфинмониторинг необходимые данные по запросу через единую систему межведомственного электронного взаимодействия. Сроки и способы предоставления сведений, а также их объем и состав Росфинмониторинг и НСПК определят в рамках отдельного соглашения, которое должен согласовать Центробанк. Закон о прямом контакте Росфинмониторинга и НСПК президент России Владимир Путин подписал в декабре 2025 года. С инициативой введения дополнительного контроля за подозрительными переводами денег выступило правительство.

Фото: РИА «Новости»

В пояснительной записке авторы законопроекта пояснили, что эта мера поможет в борьбе с отмыванием незаконно полученных средств и финансированием терроризма. Кроме того, это снизит нагрузки на банки, которым каждый раз приходилось готовить отдельные ответы на запросы Росфинмониторинга.

Зачем Росфинмониторингу прямой доступ к НСПК?

Новый канал не заменит существующую систему финансового контроля, а должен сделать ее быстрее и точнее. Об этом 360.ru рассказал доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России Игорь Семеновский. По его словам, Росфинмониторингу больше не придется собирать необходимую информацию только через отдельные банки, что занимало дополнительное время. «Такой прямой канал от НСПК в сторону Росфинмониторинга нужен федеральной службе для более полного, быстрого и централизованного контроля за платежами в системах „Мир“ и СБП при реализации правоохранительных задач», — объяснил Семеновский. Кроме скорости, новый механизм позволит Росфинмониторингу лучше отслеживать движение денег. Это особенно важно при проверке схем, в которых средства проходят через счета в разных кредитных организациях. При этом банки продолжат самостоятельно отслеживать подозрительные операции. По словам Семеновского, новый канал не заменяет действующий банковский антифрод, а дополняет его.

Фото: РИА «Новости»

«Банки по-прежнему будут обязаны приостанавливать подозрительные операции, но теперь Росфинмониторинг сможет видеть картину транзакций напрямую более целостно и оперативно, а служба сможет точнее формулировать свои указания для выполнения предусмотренных целей и задач», — подчеркнул эксперт. Он добавил, что новый механизм позволит устранить «слепые зоны» и задержки в цепочке между коммерческими банками и Росфинмониторингом.

Чем новый механизм отличается от банковского антифрода

Новый механизм не стоит путать с уже действующими правилами борьбы с мошенническими переводами. По словам Семеновского, речь идет о двух разных системах контроля, которые работают параллельно и дополняют друг друга. «Важно различать два контура. Банковский антифрод — здесь банк обязан в реальном времени оценивать операции, выявлять подозрительные переводы, приостанавливать их, запрашивать у клиента пояснения и документы, а также направлять данные в профильные системы», — пояснил эксперт. Именно к этому механизму относятся установленные Центробанком признаки мошеннических переводов. Среди них могут оказаться нетипичные для человека время, сумма или место совершения операции, использование подозрительного устройства и другие обстоятельства.

Фото: РИА «Новости»

Второй контур работает в рамках Федерального закона № 115 и связан непосредственно с Росфинмониторингом. Его задача — выявлять схемы отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и другие подозрительные цепочки движения денег. «Росфинмониторинг плюс НСПК по 115-ФЗ — это надзорно-аналитический контур: ведомство получает от НСПК сведения о переводах и использует их для финансового мониторинга, формирования запросов, указаний о приостановлении или блокировании и координации с другими правоохранительными органами», — пояснил Семеновский. По его словам, главное отличие нового механизма заключается в источнике информации. Росфинмониторинг получит централизованные сведения НСПК и сможет анализировать операции, проходящие через разные банки. При этом новые правила сами по себе не меняют обязанности банков и не отменяют действующий антифрод.

Станет ли больше блокировок переводов?

Прямой доступ к данным НСПК позволит Росфинмониторингу быстрее находить подозрительные операции, но не даст новых оснований для блокировки счетов банковских клиентов, предупредил Семеновский. Он обратил внимание, что в законе указан только способ получения информации о транзакциях и переводах, но не критерии для приостановки. При этом эксперт допустил, что количество выявленных подозрительных операций Росфинмониторингом вырастет.

Фото: РИА «Новости»