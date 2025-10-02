Россиян предупредили об изменениях выплаты зарплаты в октябре

В октябре российские работники получат меньшую часть зарплаты в начале месяца и большую — во второй половине. Об этом рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Трудовым кодексом установлено, что выплата зарплаты в России производится не реже чем два раза в месяц. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней», — отметил экономист.

Как пояснил эксперт, в октябре 2025 года будет 23 рабочих дня: 11 в первой половине месяца и 12 во второй. Из-за этого первая половина октября принесет чуть меньший оклад, чем вторая.

Если оклад составляет 65 тысяч рублей, то расчет будет следующим: за первую половину октября сотрудник получит 31 086,96 рубля. После вычета НДФЛ сумма составит 27 045,96 рубля. За вторую половину октября будет выплачено 33 913,04 рубля, из которых после вычета НДФЛ останется 29 504,04 рубля.

Балынин напомнил, что подобная ситуация наблюдалась у россиян в июле 2025 года. По его словам, премии и другие надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца. Если они есть, сумма выплат может быть еще больше, подытожил эксперт.

