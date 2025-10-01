В сервисе «Работа.ру» назвали ключевые факторы, которые влияют на переманивание сотрудников

Нехватка сотрудников в России наблюдается почти во всех сферах экономики: в производстве, транспорте, логистике, розничной торговле. Однако не все предприятия могут позволить себе увеличить зарплату на 25–30%. Об этом ИА НСН сообщил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он также отметил, что именно этот фактор мотивирует людей на переход в другую компанию. Такие предложения сегодня есть в строительстве и транспорте, где чаще всего и происходят переманивания, добавил Ветерков.

Также собеседник рассказал о других факторах, привлекающих соискателей: «Основные нематериальные факторы мотивации — это социальный пакет, наличие ДМС, возможности, связанные с отдыхом, удобный график работы, гибридный формат работы, бренд работодателя и хороший коллектив».