Россиян предупредили о возможном росте цен на продукты к Новому году

Экономист Разуваев: цены на продукты могут вырасти на 15% к концу года

Цены на продукты для новогоднего стола могут вырасти на 15%. Об этом предупредил экономист Александр Разуваев в беседе с Ura.ru .

По его словам, продуктовая инфляция в стране достигла 20-25% и продолжит расти. Например, за последний год цена на сливочное масло выросла на четверть и все еще увеличивается. Яйца к Новому году станут дороже еще минимум на 5% сверх 21,8% годовых.

«У нас очень большие государственные расходы, а это всегда инфляция», — добавил экономист.

Многие объясняют подорожание продуктов увеличением расходов на логистику и сырье, но еще один важный фактор — дефицит на рынке труда. Однако рост стоимости продуктов может замедлиться, добавил эксперт.

Предприниматель Эдуард Ястребов ранее связал увеличение цен на сливочное масло с использованием зарубежного сырья.