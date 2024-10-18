Предприниматель Ястребов: к высокому росту цен на сливочное масло привело использование зарубежного сырья

В России значительно возросла стоимость сливочного масла. Предварительно, на это повлияло использование импортного сырья на производстве, заявил соучредитель сыроварни «Ястребов и брат» Эдуард Ястребов в эфире радио «Комсомольская правда».
Он отметил, что в состав масла входят зарубежные жиры и различные добавки, что существенно влияет на стоимость продукта. Сейчас сложно назвать причины, которые бы не приводили к росту цен, добавил эксперт.
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