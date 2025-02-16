Россиян предупредили о росте тарифов на капремонт в 2025 году

Доцент Мусиенко: в России с 1 января выросли тарифы на капремонт в МКД

Россиянам придется платить больше за капитальный ремонт в 2025 году, так как тарифы на эту услугу выросли с 1 января. Об этом агентству «Прайм» рассказала доцент Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Светлана Мусиенко.

«Поскольку в последние годы наблюдался устойчивый рост стоимости различных стройматериалов, и общий уровень инфляции был выше запланированного, это неизбежно привело к росту тарифов, в том числе на капитальный ремонт», — пояснила эксперт.

Мусиенко отметила, что регионы самостоятельно устанавливают тарифы на эту услугу, действуя в соответствии с принятой программой капремонта. Для того, чтобы определить минимальный размер фонда капремонта, они учитывают рекомендации Минстроя.

В частности, речь идет об оценочной стоимости услуг и работ по капремонту общего имущества МКД, определяемой, в том числе, на основании сметной документации за последние один-три года.

Мусиенко добавила, что в ряде регионов могут ввести дифференцированные тарифы на эту услугу. Например, жители домов с лифтами будут платить больше.

По ее словам, наибольшая дифференциация тарифов на капремонт — в Петербурге, где имеются 10 типов постройки домов, причем в зависимости от наличия лифта. Минимальный размер взноса в кирпичных домах постройки 1970-1980-х годов вырос с 11,9 до 13,06 рубля за квадратный метр. Рост составил 10%.

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