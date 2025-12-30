Россиян предупредили о рисках публикации фото с богатыми новогодними столами

Публичные фотографии новогоднего стола с дорогим алкоголем и закусками грозят россиянам, чьи официальные зарплаты не позволяют организовывать такое торжество, дополнительной проверкой со стороны Федеральной налоговой службы. Об этом в комментарии изданию «Абзац» заявил финансовый аналитик Андрей Бархота.

Он пояснил, что мониторинговые службы ведомства следят не только за доходами, но и за расходами россиян. В случае когда человек тратит больше, чем получает, доход вызывает значительные вопросы.

«Налоговая инспекция, используя цифровизацию как самый продвинутый способ отслеживания, может агрегировать фотографии празднеств какого-то конкретного налогоплательщика и, увидев совершенно непомерные расходы, запустить проверку», — пояснил Бархота.

Финансовый аналитик добавил, что публичные снимки ФНС может использовать в качестве доказательств по делу об уклонении от уплаты налогов, особенно когда траты значительно превышают доход.

В середине декабря заместитель председателя Центробанка России Ольга Полякова объявила, что регулятор обяжет банки привязывать к счетам физических лиц номера ИНН. Она пояснила, что такое решение направлено против дропперов, которые сейчас пользуются возможностями и открывают огромное количество карт и счетов для отмывания незаконных доходов.