Россиян предупредили о рисках при снижении ставок

На фоне снижения ключевой ставки могут измениться условия по накопительным счетам в сторону меньшей доходности. Выбирать этот способ сбережения выгодно только тем, кому важнее быстрый доступ к деньгам, а не прибыльное вложение, сообщила агентству «Прайм» директор по коммуникациям сервиса «Сравни» Юлия Зотова.

Она напомнила, что накопительный счет никогда не считался долгосрочным вкладом с неизменной ставкой. Это гибкий инструмент, который подстраивается под ситуацию.

«Процент по нему может меняться в любой момент, и в условиях снижения ставок клиенты чаще всего получают меньше, чем ожидали при открытии счета. Именно поэтому сейчас стоит пересмотреть, какой доход вы реально получаете по текущим накопительным продуктам», — сказала аналитик.

Зотова посоветовала не оставлять деньги на вкладе тем, кому нужен максимальный заработок. По ее оценкам, для получения прибыли выгодней краткосрочные вклады с более высокой ставкой.

Ранее золото, которое считалось одним из самых надежных инструментов сбережений, потеряло в цене. Финансист Александр Лосев призвал вложить накопления в длинные ОФЗ.