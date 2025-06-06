06 июня 2025 17:27 Жизнь с тазами затянулась. Что делать, если горячую воду не вернули после отключения Эксперт Крохин объяснил, что делать, если не вернули воду после плановых работ 0 0 0 Фото: Ulf Mauder/dpa / www.globallookpress.com Общество

Суд

ЖКХ

Россия

Москва

Плановые профилактические отключения горячей воды в летний период — данность, с которой приходится мириться. К счастью, терпеть и греть воду в кастрюльках надо не больше двух недель. Но что делать, если срок отключения истек, а горячая вода так и не вернулась? Куда жаловаться и как это делать правильно, разбирался 360.ru.

Почему летом отключают горячую воду Ежегодные отключения горячей воды связаны с плановыми работами по профилактике систем централизованного водоснабжения. Как правило, их проводят с конца мая по начало сентября. В этот период специалисты проверяют состояние труб и насосов, чтобы выявить проблемные места в системе коммуникаций, а затем, если это необходимо, проводят ремонт. Это позволяет избежать аварий и отключений тепла в зимнее время.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если горячую воду не включили после профилактики Если воду не дали в обещанный срок либо просто отключили без причины, в первую очередь нужно обращаться в управляющую компанию или в жилинспекцию. «Нужно позвонить в единый диспетчерский центр и узнать, почему нет горячей воды. Если ее не дали в срок либо если это отключение без каких-либо причин, нужно подать жалобу», — рекомендовала в беседе с 360.ru основатель и старший юрист компании ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

Фото: РИА «Новости»

Но что, если жалобу проигнорируют? По словам председателя Союза жилищных организаций Москвы, юриста Константина Крохина, вероятность такого сценария маловероятна. Дело в том, что водоснабжение — коммунальная услуга, а эта сфера регулируется государством.

«Как правило, есть единая теплоснабжающая организация на город или большой район. И существуют централизованные диспетчерские службы, которые фиксируют обращения. Поэтому, если какой-то дом попал в ситуацию невключения, необходимо обратиться в такую диспетчерскую. Там это фиксируется», — пояснил специалист.

Фото: Подогрев воды во время отключения горячей воды / Медиасток.рф

Для Москвы срок, в течение которого должны вернуть воду после профилактических работ, составляет 10 дней, продолжил Крохин. Если после положенного времени ничего не изменилось, тогда требуется проверка. «И вот проблему зафиксировали, но не говорят, когда дадут. Тогда нужно обращаться в жилищный надзор. Лучше всего делать его через ГИС ЖКХ и иным доступным способом обратиться в свою жилищную инспекцию», — добавил собеседник 360.ru.

Но чтобы был сделан перерасчет, а превышение установленного периода отключения влечет за собой перерасчет плат и уменьшение, я советую обращаться все-таки письменно. Можно это сделать онлайн. Константин Крохин

Акт об отсутствии горячего водоснабжения: как его составить После проверки специалисты должны составить акт об отсутствии доступа к горячей воде. Сделать это должны люди, у которых есть полномочия, подчеркивает Ксения Зайцева. Если жильцы составят его самостоятельно, бумага о непредоставлении коммунальной услуги не будет иметь юридической силы. «В Сети вы можете найти пример акта и то, как он составляется, но именно зафиксировать могут только эти сотрудники», — подчеркнула специалист. Можно ли сделать перерасчет за ЖКУ?

Фото: РИА «Новости»

Перерасчет за коммунальную услугу возможен, если она не отвечает требованиям, установленным постановлением правительства от 06.05.2011 № 354. Самыми распространенными причинами для этого становятся частые отключения и на большой период времени, низкое качество и несоответствующая температура (для горячей воды).

Интересно По установленным правилам холодную воду не должны отключать дольше чем на четыре часа за один раз или восемь часов за месяц. Те же требования относятся и к подаче горячей воды. По закону за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15% от месячной платы. Но это не относится только к аварийным ситуациям. Их могут устранять дольше — до 24 часов для горячей воды. По установленным правилам холодную воду не должны отключать дольше чем на четыре часа за один раз или восемь часов за месяц. Те же требования относятся и к подаче горячей воды. По закону за каждый час превышения допустимого перерыва размер платы за воду снижается на 0,15% от месячной платы. Но это не относится только к аварийным ситуациям. Их могут устранять дольше — до 24 часов для горячей воды.

Когда вы отправляете жалобу на отсутствие воды, на ответ у второй стороны есть определенный срок, указывает Зайцева. Если он проходит и никакой реакции нет, нужно понимать, что отсутствие ответа — это тоже ответ и руководство к дальнейшим действиям.

«Помимо обращения в жилинспекцию, можно пожаловаться на ситуацию в прокуратуру и Роспотребнадзор. Но, конечно, в первую очередь нужно начать с управляющей компании. Они должны дать какой-то ответ», — указала юрист.

Фото: РИА «Новости»

Крохин при этом еще раз обратил внимание, что сложностей с тем, чтобы проверку провели и подтвердили факт отсутствия воды, нет. Проблема может быть в том, что это фиксируют, но потом не выполняют в обещанные сроки. «Наказание за это очень слабенькое, а перерасчет — копеечный. Люди испытывают дискомфорт, сидят без горячей воды, а компенсируют им 500 рублей», — заключил собеседник 360.ru.