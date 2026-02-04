Сегодня 15:55 Мало рычагов влияния. Десятикратные штрафы за свалки в квартирах не сработают Эксперт по ЖКХ Бондарь: штрафы за антисанитарию в квартирах не помогут 0 0 0 Фото: Прокуратура Москвы / Telegram Эксклюзив

В России призвали ужесточить наказание за антисанитарию в квартирах — увеличить штрафы минимум в 10 раз. Однако такой подход может оказаться провальным из-за нескольких нюансов. В ситуации разобрался 360.ru.

Наказание рублем Законопроект, по которому штрафы за антисанитарию в квартирах могут увеличить в 10 раз, уже готовится. Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов уверен: когда люди начнут платить рублем, они точно начнут уважать права соседей. «Мы продолжаем прорабатывать законопроект, призванный увеличить штрафы за антисанитарию в квартирах. Необходима индексация штрафов за данное правонарушение хотя бы в 10 раз — до пяти-десяти тысяч для физлиц, до 10–20 тысяч для должностных лиц и ИП, до 100–200 тысяч рублей для юрлиц», — заявил депутат в беседе с ТАСС. Он напомнил, что за создание «свалок» в квартире предусмотрена ответственность по статье 6.4 КоАП России. Граждане могут быть оштрафованы на сумму до тысячи рублей, должностные лица и ИП — до двух тысяч, а юридические лица — от 10 до 20 тысяч рублей. При этом штрафы не повышались с 2008 года, почти 20 лет.

Те, кто устраивает полную антисанитарию в многоквартирном доме и мешает жизни других, просто платят незначительный штраф и продолжают жить по-прежнему. Подобные ситуации длятся годами и десятилетиями. Сергей Колунов зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ

По мнению Колунова, из-за небольшого размера штрафа недобросовестные жильцы не соблюдают санитарно-эпидемиологические правила, а страдают соседи. Ужасный запах распространяется не только по соседним квартирам, но и на общую территорию дома — в тамбуры, коридоры. А это уже привлекает насекомых.

Фото: Прокуратура Тверской области / Telegram

Мало рычагов влияния Однако не все так просто. Какой бы высокий штраф ни был, главное — как его будут применять, отметил в интервью с 360.ru эксперт по ЖКХ, общественный деятель Дмитрий Бондарь. Например, насколько простым будет процесс сбора доказательств против человека, который разводит антисанитарию в своей квартире. «Путь очень сложный, длительный, и мало рычагов влияния на антисанитарию в квартире. <… > Подавляющее большинство случаев, с которыми я сталкиваюсь: люди годами жалуются на жителей, которые разводят подобное в своей квартире», — отметил он. Но жильцы не получают помощи от управляющей компании, которая должна следить за общедомовым имуществом. В захламленных квартирах заводятся тараканы, которые могут появиться в подъезде и даже в других квартирах. Но УК не реагирует на проблему, хотя по закону она обязана хотя бы провести беседу с жильцом или обратиться в полицию или Роспотребнадзор.

Как бороться с соседями, которые захламляют квартиру? Штрафы выписывают не жильцы и даже не полиция, напомнил Бондарь. Этим занимаются контролирующие организации, такие как жилищная инспекция или Роспотребнадзор.

Если мы с вами, обычные люди, дойдем до жалобы в Роспотребнадзор или в жилищную инспекцию, то срок ответа там будет до 30 дней. И представляете, что может произойти за эти 30 дней? На мой взгляд, стоит пересмотреть сроки ответа. Дмитрий Бондарь эксперт по ЖКХ, общественный деятель

По его мнению, можно ввести градацию. Если обращение не просто крик о помощи, а структурированное, с документами, то срок ответа можно сократить, например, с 30 до 10 дней по некоторым темам. «Мне кажется, вот это могло бы помочь и скорее применить санкции к людям, которые разводят антисанитарию», — добавил общественный деятель.

Фото: Прокуратура Московской области / Telegram

Есть и другая сторона проблемы. Когда антисанитария появляется не из-за недобросовестности жильца, а по объективным причинам, например, из-за инвалидности, можно рассмотреть возможность обращения к государственным программам. Также стоит поддерживать волонтерские инициативы и информировать их о подобных ситуациях. «Не стоит исключать случаи, когда человек попал в трудную жизненную ситуацию и не способен обеспечить должное состояние своей квартиры. И штрафовать в этом случае, ну, на мой взгляд, тоже неправильно», — резюмировал Бондарь.