Держатели долгосрочных вкладов в России получат налоговые льготы

Владельцы долгосрочных вкладов от 15 месяцев с 2025 года смогут рассчитывать на льготы по налогу на доходы физических лиц. Такие поправки в Налоговый кодекс одобрил Минфин, сообщил РБК .

Проект поправок согласовали на заседании комиссии по законопроектной деятельности. Министерство утвердило параметры так называемых длинных вкладов, на которые со следующего года начнут действовать налоговые льготы. Их получат владельцы депозитов, открытых не менее чем на 15 месяцев с выплатой процентов в конце срока.

«Вкладчики с длинными вкладами смогут уменьшать сумму процентов, которые будут получены в конце срока действия вклада, на сумму процентов, которые начислялись, но не выплачивались за период его существования», — объяснила руководитель практики налогового консалтинга для частных клиентов «ФБК Legal» Лилия Юлгушева.

В Госдуму внесли законопроект о налоговой реформе. При подготовке ко второму чтению правительство разработало поправки, которые озвучили на общественных обсуждениях.