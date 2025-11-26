Повышение тарифов на ЖКУ в 2026 году пройдет в два этапа

Тарифы на ЖКУ в 2026 году повысятся дважды — с 1 января и с 1 октября

Правительство утвердило предельные значения индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) на 2026 год. Документ опубликовали на портале правовой информации .

По распоряжению, тарифы повысят дважды — с 1 января и с 1 октября 2026 года. С 1 января рост будет единым для всей страны — 1,7%. С 1 октября индексация станет дифференцированной: одни регионы столкнутся с более существенным повышением, другие — с умеренным.

Сильнее всего тарифы вырастут в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%), Тамбовской области (17,5%), Тюменской области (17,2%) и Северной Осетии (16,3%).

Наименьшая индексация ожидается в Хакасии (8%), Чукотке (8%), Бурятии (8,9%), Кировской области (8,9%) и Сахалинской области (9%).

Для Москвы предельный рост тарифов с 1 октября установлен на уровне 15%, для Московской области — 12,8%. В Санкт-Петербурге повышение составит 14,6%, в Ленинградской области — 9,2%.

Правительство также предусмотрело предельные отклонения для отдельных муниципалитетов, позволяющие региональным властям дополнительно корректировать тарифы сверх базовых значений. Например, максимальные значения отклонений составят 21,9% в Ставропольском крае, 14,9% — в Пермском крае и Орловской области. Для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя эти отклонения равны нулю.

В России 1 июля произошло плановое повышение тарифов. Тарифы ЖКУ в этом году в среднем выросли на 11,9% — это заметно выше, чем в 2023-2024 годах.