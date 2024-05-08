Россиян обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками | 360°

Деньги 08 мая 2024, 04:20 Россиян обяжут согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками «Известия»: в РФ банки заставят согласовывать кредиты с родственниками клиентов Freepik

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В России нашли способ защитить средства граждан от мошенников. Госдума в весеннюю сессию может принять законопроект, обязывающий банки согласовывать кредиты и денежные переводы с родственниками или доверенными лицами клиентов. Об этом сообщили «Известия».

Законодательную инициативу уже поддержали в Центробанке, отметив, что новый механизм защиты будет востребован сред социально уязвимых групп населения. Доверенное лицо клиента должно будет подтвердить или отклонить финансовую операцию в течение 12 часов с момента получения уведомления от банка.

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«Банк России поддерживает этот законопроект. Регулятор еще несколько лет назад издал методические рекомендации, которые касались внедрения сервиса „второй руки“», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

В банке уточнили, что помощник клиента не имеет доступа к деньгам подопечного, а также не вправе совершать за него финансовые операции.

Один из авторов законопроекта, депутат от «Единой России» Наталья Костенко рассказала, что документ смогут принять в первом чтении после 13–15 мая, когда будет сформировано правительство РФ. Во втором чтении в проект могут добавить механизм отзыва доверенности, а также упростить процедуру реализации инициативы.

Ранее экономист Дмитрий Ферапонтов заявил, что разрешение россиянам с 1 мая переводить между своими счетами крупные денежные суммы без комиссии сделает эти операции более удобными, прозрачными и выгодными для клиентов банков.