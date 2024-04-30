Банки с мая лишатся возможности наживаться на россиянах | 360°

Деньги 30 апреля 2024, 05:03 Банки с мая лишатся возможности наживаться на россиянах Экономист Ферапонтов: с мая не нужно платить комиссию за перевод между счетами Freepik

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Россияне с 1 мая смогут переводить между своими счетами крупные суммы без комиссии. Ежемесячно можно будет перевести до 30 миллионов рублей, сообщил агентству «Прайм» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Экономист отметил, что суммы крупнее 300 тысяч рублей неудобно переводить из одного банка в другой. Это значительно осложняло оформление сделок с недвижимостью или автомобилями. Люди платили комиссию при переводе собственных денег между банками.

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«Конечно, в первую очередь от нововведений выигрывает именно клиент — его потенциальные суммы операций вырастают вместе с лимитом», — заявил экономист.

С 1 мая операции с крупными суммами станут удобнее и прозрачнее, подчеркнул Ферапонтов.

Европейские банки, оставшиеся работать в РФ, в 2023 году уплатили вчетверо больше налогов, чем до начала СВО. Совокупная прибыль по итогам прошлого года превысила три миллиарда евро.