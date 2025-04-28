Москвича осудили за продажу «старинных» монет

В Москве мужчину осудили за продажу якобы старинных монет. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Москвич с соучастником подошли к прохожему на Волгоградском проспекте и сообщили, что нашли в одном из храмов в Сергиевом Посаде старинные монеты. Злоумышленники предложили купить находку.

«В действительности монеты никакой исторической ценности не представляли и являлись сувенирной продукцией. Их стоимость не превышала 60 тысяч рублей», — заявили в прокуратуре.

Мужчины пошли в ломбард, где одну монету оценили в 42 тысячи рублей. Именно эту монету злоумышленник заранее подготовил, чтобы ввести пострадавшего в заблуждение. Затем потерпевший купил у владельца находки 202 монеты за 500 тысяч рублей, деньги он одолжил.

Обман вскрылся, когда москвич пытался продать деньги. Суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Ранее в Москве аферисты обманули пенсионерку на 10 миллионов рублей. Правоохранители возбудили уголовное дело.