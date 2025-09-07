Россия заняла первое место в мире по оценочной стоимости природных ресурсов

Россия лидирует в мире по стоимости природных ресурсов, оцениваемой в 75 триллионов долларов. Страна стремится к новым партнерствам для их эффективного освоения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Россия является страной номер один по стоимости природных ресурсов в мире. <… > Россия уже установила и будет развивать новые партнерские отношения с ведущими государствами для совместной разработки ресурсов», — написал он в соцсети Х.

Он напомнил, что Россия всегда подвергается нападкам со стороны глобалистов и «глубинного государства» из-за своего лидирующего положения.

По данным международного агентства Statista, которое приводит Дмитриев, в первую пятерку стран по стоимости природных ресурсов входят США (45 трлн долларов), Саудовская Аравия (34 трлн), Канада (33 трлн) и Иран (27 трлн).

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия увеличила расходы бюджета в разных сферах, в том числе повысились траты на инфраструктуру, образование, оборону и СВО. Глава государства привел в пример развитие БАМа, Транссиба, портовой инфраструктуры и аэропортов. Он подчеркнул, что для сокращения дефицита бюджета нужно увеличить доходы.