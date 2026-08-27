Россия заняла 4 место в мире по числу миллиардеров

По итогам 2025 года Россия заняла четвертое место в мире по числу миллиардеров, количество которых за год выросло на 18%. Об этом сообщила аналитическая компания Altrata .

Аналитики компании представили 13-е издание переписи, проанализировав мировой класс миллиардеров с учетом сложной геополитической ситуации, нестабильности на рынках капитала и стремительного развития технологий, в том числе в области ИИ. В прошлом году их число заняло рекордный уровень.

Авторы доклада отметили, что совокупный собственный капитал богатейших людей мира увеличился более чем на 15 триллионов долларов (около 1,3 квадриллиона рублей). В топ-5 Россия заняла четвертое место в мире — число миллиардеров в стране достигло 151.

В рейтинге лидируют США, где в 2025 году насчитывалось 1265 миллиардеров. Второе место занял Китай (363), третье — Германия (221). Пятерку миллиардеров замыкает Индия (132).

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