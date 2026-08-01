Россия стала одним из трех мировых лидеров по производству лосося

Россия заняла третью строчку в списке главных мировых производителей лосося. Об этом со ссылкой на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) сообщило РИА «Новости» .

На первых местах в списке расположились Норвегия и Чили. Северная страна в 2024 году произвела 1,65 миллиона тонн лосося, а латиноамериканская — 998,4 тысячи тонн. Показатель России в тот год составил 400,7 тысячи тонн.

Лидерами по производству лосося также считаются Фарерские острова в автономной области Дании, Иран и Турция. Производственные показатели этих государств превышают 100 тысяч тонн.

Ранее на Камчатке существенно сократился нелегальный вывоз красной икры. Губернатор региона Владимир Солодов рассказал, что это произошло благодаря введению ограничений на немаркированный продукт.

Он объяснил, что багаж с икрой помечают перед регистрацией в терминале аэропорта Петропавловска-Камчатского, это не создает сложностей для пассажиров.