Россия с начала СВО заработала 216 млрд долларов на росте цен на золото

Россия с начала СВО заработала на росте цен на золото 216 миллиардов долларов. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

«Россия получила огромную прибыль от резкого роста цен на золото с начала войны на Украине, ее масштабы достигли размеров, сопоставимых с замороженными суверенными резервами в Европе», — отметили в статье.

Прибыль от роста цен на драгоценный металл компенсирует большую часть потерь от заморозки активов. Денежные средства, заблокированные в Европе, не могут использовать, а золото можно монетизировать, резюмировали в материале.

В 2025 году цены на золото достигли новых исторических максимумов. Это произошло на фоне усиления глобальной экономической и геополитической неопределенности. Инвесторы все чаще стали вкладываться в золотые слитки.