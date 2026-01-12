Эксперт «Сравни» Лоссан заявил, что динамика цен на золото в 2026 году будет зависеть от решений ФРС

В 2025 году цены на золото достигли новых исторических максимумов. Это произошло на фоне усиления глобальной экономической и геополитической неопределенности. В таких условиях инвесторы чаще вкладываются в защитные активы, и золото остается ключевым среди них, сообщили «Известия» .

По словам аналитика финансового маркетплейса «Сравни» Алексея Лоссана, динамика цен в 2026 году будет зависеть от решений Федеральной резервной системы (ФРС) и общей траектории мировой экономики. Для России рост цен на золото выгоден, так как страна является одним из крупнейших производителей драгметалла. Высокая цена поддерживает экспортную выручку и доходы компаний отрасли.

Аналитик также отметил, что рост цен на золото увеличивает стоимость золотовалютных резервов и укрепляет значение драгоценного металла как инструмента финансовой устойчивости.

Биржевые цены на золото и серебро достигли новых рекордных значений. Впервые в истории они превысили уровни 4,6 тыс. и 83 за тройскую унцию соответственно. По состоянию на 8:09 по московскому времени, февральский контракт на золото на бирже в Нью-Йорке вырос в цене на 80,55, что соответствует увеличению на 1,79%, и торговался на уровне 4581,45 за унцию. В ходе торгов стоимость драгоценного металла поднималась еще выше, достигая отметки 4612,4.