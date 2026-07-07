Россия принципиально решила задачу переориентации экспорта на дружественные страны

Задача перевода экспорта в дружественные государства принципиально решена. Об этом заявила генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

Никишина отметила, что экспорт — ценный инструмент для сохранения экономической стабильности и роста. Поэтому геополитические противники России с 2022 года вводят санкции на экспортные товары.

«Но ключевая задача — максимально быстрая переориентация на рынки дружественных стран — принципиально решена», — подчеркнула глава РЭЦ. Россия сохранила экспорт вышла на динамику его устойчивого роста.

В 2025 году прирост поставок несырьевых товаров за рубеж составил 11%, доля дружественных стран в структуре внешней торговли составила 86%.

Ранее член генсовета «Деловой России» Алексей Бегаев заявил, что по итогам I квартала доля рубля во внешнеторговых расчетах достигла рекордных 62%.