Россия потребовала от американского фонда отозвать иск по царским долгам

Россия потребовала от американского фонда Noble Capital отозвать иск по царским долгам. Об этом РИА «Новости» заявили в юридической компании Marks & Sokolov.

«Российская Федерация потребовала отозвать иск до 30 января. Если этого не произойдет, подадим ходатайство об оставлении иска без рассмотрения на основании закона „Об иммунитете иностранных государств“», — отметили в фирме.

Представители компании объяснили, что речь в иске идет об облигациях 1916 года, долг по которым аннулировали в 1918-м.

«Ни СССР, ни Российская Федерация не признавали ответственность за них в соответствии с международным правом. Их давно отправили в мусорную корзину истории», — подчеркнули в Marks & Sokolov.

Ранее стало известно, что Noble Capital подал иск к России с требованием выплатить по делу 225,8 миллиарда долларов. Фонд добивается разрешения суда на выплаты за счет заблокированных активов.

Несколько дней назад ЦБ сообщил, что международные резервы России обновили исторический максимум.