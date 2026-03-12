Склад кормов для животных построят в Дмитрове в 2027 году

Склад для хранения и отправки кормов для животных построят в Дмитрове. Проект реализуют в рамках расширения импортозамещающего предприятия. Ежегодный грузооборот хранилища составит около 29 тысяч тонн.

Застройщиком выступит компания «Научно-производственный центр кормовых технологий», которая выпускает продукцию под торговой маркой AlphaPet.

Объект начали возводить еще в прошлом году, его площадь превысит 6,5 тысячи квадратных метров. Работы будут вести под контролем специалистов регионального стройнадзора.

Комплекс будет состоять из двух секций: склада и административной зоны. Там будут принимать, хранить и отправлять грузы. Вместе с этим производитель возводит цех, где будут выпускать корма для аквакультуры, зоны кормов и лакомств для кошек и собак, а также лабораторию для контроля сырья и готовой продукции. В проект инвестируют 2,5 миллиарда рублей.

Компания выпускает корма для кошек и собак, не уступающие по качеству импортным аналогам. На предприятии также выпускают продукцию для содержания лососевых и осетровых рыб.

Склад и новый цех планируют запустить поэтапно до 2027 года.