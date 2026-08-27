Россия ограничила ввоз коз и овец из двух стран Европы из-за оспы

Россельхознадзор запретил ввоз коз и овец из Сербии и Северной Македонии

В России ввели временные ограничения на ввоз овец и коз из Сербии и Северной Македонии из-за ухудшения на их территории эпизоотической обстановки. Об этом сообщили на официальном сайте Россельхознадзора.

«В связи с ухудшением на территории Сербии эпизоотической обстановки по оспе овец и коз с 25 августа 2026 года вводятся временные ограничения на импорт в Российскую Федерацию из Сербии следующей продукции: живые овцы и козы, а также восприимчивые к указанному заболеванию животные», — говорилось в сообщении.

Кроме того, запрещено импортировать из Сербии и Северной Македонии продукцию, полученную из их мяса, молоко и молочные продукты, корма животного происхождения. Под запрет попало и оборудование, которое использовалось для содержания коз и овец.

В начале августа Россельхознадзор временно запретил транзит мяса птицы, произведенных в ЕС, через российскую территорию.