Россия нарастит выпуск бензина для стабилизации рынка

«Доставка топлива всеми видами транспорта обеспечивается в приоритетном режиме, проблемы со скоростью отгрузки и доставки отсутствуют. Выпадающие объемы производства автомобильного бензина из-за незапланированных ремонтных работ будут в ближайшие дни компенсированы», — рассказали в министерстве.

Восстановительные работы идут быстрее, чем ожидалось. На нескольких НПЗ запускают резервные установки для первичной и вторичной переработки, что позволяет увеличить объемы переработки нефти и производство топлива.

В Минэнерго сообщили, что внутренний рынок автомобильного бензина всех марок полностью насыщен. Производство и поставки топлива на внутренний рынок с начала года стабильно превышают прошлогодние показатели. Запасы бензина на текущий момент достаточны.

Министерство сделало заявление на фоне рекордных повышений цен на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Вчера бензин марки «Премиум-95» подорожал четвертый раз подряд, прибавив 0,95%, и теперь стоит 79,567 тысячи рублей за тонну. Бензин Аи-92 также подорожал на 1,04% и достиг 68,321 тысячи рублей за тонну, приближаясь к рекорду сентября 2023 года, когда стоил 70,508 тысячи рублей за тонну.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил рост цен на бензин тем, что сейчас сезон высокого спроса. По его мнению, цены продолжат расти в пределах инфляции до конца года. Это не исключает скачков на отдельных сетях в продолжающийся период отпусков, когда спрос высокий.