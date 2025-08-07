Цены на бензин в России побили рекорды. В чем причина?

Что будет дальше с бензином в России?

На этой неделе бензин АИ-95 на Петербургской бирже побил все рекорды: его цена впервые в истории превысила 78 тысяч рублей за тонну. От него не отстает АИ-92 — стоимость 67 620 рублей перешагнула отсечку, при которой демпфер обнуляется. Тем временем в Минэнерго заверили — причин для роста цен на топливо нет. Однако некоторые считают, что виной всему августовский запрет на экспорт бензина в отношении крупных производителей нефтепродуктов. В чем истинные причины роста стоимости топлива и есть ли шансы на снижение цен на АЗС — в материале 360.ru.

Почему цены на бензин растут?

Отвечает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики Есть две главные причины. Одна носит объективный характер, другая — субъективный, но все же действующий на рынок. Объективная причина — сейчас сезон высокого спроса. Количество потребителей, которые идут на ту же Петербургскую биржу, увеличивается, запросов становится больше, люди чаще ездят, им требуется больше бензина. Поэтому рост биржевых котировок — это не что-то аномальное. Аномальным можно считать уровень этого роста — демонстрируются рекорды. Оптовая цена 95-го бензина без учета доставки, хранения и всех необходимых дополнительных расходов, которые люди вынуждены понести, прежде чем это топливо доберется до заправочной станции и его продадут потребителю, выше розничной. Поэтому невозможно продать 95-й бензин в плюс. А это не совсем обычное событие, но все-таки периодически происходящее на нашем рынке. Это и есть субъективная причина, которая приводит к опережающим темпам роста топлива относительно инфляции.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

У нас уже не первую неделю продажи в рознице в сегменте 95-го бензина, а в ряде ситуаций и 92-го, идут в минус. Хотя дизель, 98-й и 100-й бензины продают в плюс. Поэтому некоторые независимые игроки на этом фоне решили: раз горит сарай, гори и хата. И повысили на своих АЗС цены. Такое возможно из-за комбинированного ценообразования, когда на стоимость топлива влияют не только оптовые цены. Многое зависит от налоговой составляющей и договоренностей между нефтяными компаниями и правительством о сдерживании роста цен на их заправочных станциях в пределах инфляции. А так как это федеральные сети, то на них ориентируются и все остальные игроки. Но долго работать в минус они не могут, поэтому в какой-то момент махнули на это рукой и повысили цены. Если люди продолжают приезжать и заправляться, то такие компании держат высокие цены. А они, в свою очередь, влияют на общую картину, которую фиксируют Росстат и Минэнерго.

Фото: Maksim Konstantinov / www.globallookpress.com

Почему я считаю этот показатель субъективным? Потому что каждый владелец заправки решает, нужно ли ему повышать цену 95-го, тем самым рискнув трафиком. Другие стараются выезжать за счет продажи кофе, выпечки и прочего. Кофе — высокомаржинальный продукт, и на одной чашке АЗС зарабатывает больше, чем в лучший сезон на продаже целого бака топлива. Есть и еще одно обстоятельство, которое подогревает последнюю неделю спрос на бирже. Это новости о внеплановых ремонтах на нефтеперерабатывающих заводах. Была информация об атаках на НПЗ, и так как у нас закрыты данные об объеме производства моторного топлива и прочих нефтепродуктов, то рынок реагирует, исходя из своих наиболее ужасных предположений: бензина не будет и его срочно надо скупать. Оптовики первыми бегут приобретать, искусственно разогревая спрос, а затем продают топливо в минус. Им нельзя приказать: ребят, стоп, куда вы бежите? Государство может лишь посылать сигналы. Одним из них был, например, запрет на экспорт [с 1 по 31 августа для крупных компаний]. Этим самым им сказали: топливо есть, успокойтесь. Но не успокоились, тем более такие новости.

Фото: Elena Mayorova / www.globallookpress.com

Чтобы утихомирить публику, нужно открыть информацию об изменении объемов производства, дать статистику. Конечно, не факт, что удастся, потому что у нас участники торгов — люди нервные, могут забеспокоиться, даже если всю статистику откроют, побежать покупать. Поэтому пока власти продолжают скрывать данные. Отвечает Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования Долговая нагрузка на добычу и перерабатывающие предприятия из-за высокой ставки ЦБ аномальная. Все это перекладывается в затраты. Любое предприятие для обеспечения оборота должно все время кредитоваться, потому что на собственных средствах не проживешь: их вкладывают в ремонт, новое строительство, инвестиции и так далее.

Фото: Центральный банк России в Москве / Медиасток.рф