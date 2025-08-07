Цены на бензин в России побили рекорды. В чем причина?
Энергетик Фролов объяснил, когда ждать снижения цен на бензин в России
На этой неделе бензин АИ-95 на Петербургской бирже побил все рекорды: его цена впервые в истории превысила 78 тысяч рублей за тонну. От него не отстает АИ-92 — стоимость 67 620 рублей перешагнула отсечку, при которой демпфер обнуляется. Тем временем в Минэнерго заверили — причин для роста цен на топливо нет. Однако некоторые считают, что виной всему августовский запрет на экспорт бензина в отношении крупных производителей нефтепродуктов. В чем истинные причины роста стоимости топлива и есть ли шансы на снижение цен на АЗС — в материале 360.ru.
Почему цены на бензин растут?
Отвечает Александр Фролов, заместитель гендиректора Института национальной энергетики
Есть две главные причины. Одна носит объективный характер, другая — субъективный, но все же действующий на рынок.
Объективная причина — сейчас сезон высокого спроса. Количество потребителей, которые идут на ту же Петербургскую биржу, увеличивается, запросов становится больше, люди чаще ездят, им требуется больше бензина. Поэтому рост биржевых котировок — это не что-то аномальное. Аномальным можно считать уровень этого роста — демонстрируются рекорды.
Оптовая цена 95-го бензина без учета доставки, хранения и всех необходимых дополнительных расходов, которые люди вынуждены понести, прежде чем это топливо доберется до заправочной станции и его продадут потребителю, выше розничной.
Поэтому невозможно продать 95-й бензин в плюс. А это не совсем обычное событие, но все-таки периодически происходящее на нашем рынке. Это и есть субъективная причина, которая приводит к опережающим темпам роста топлива относительно инфляции.
У нас уже не первую неделю продажи в рознице в сегменте 95-го бензина, а в ряде ситуаций и 92-го, идут в минус. Хотя дизель, 98-й и 100-й бензины продают в плюс. Поэтому некоторые независимые игроки на этом фоне решили: раз горит сарай, гори и хата. И повысили на своих АЗС цены.
Такое возможно из-за комбинированного ценообразования, когда на стоимость топлива влияют не только оптовые цены. Многое зависит от налоговой составляющей и договоренностей между нефтяными компаниями и правительством о сдерживании роста цен на их заправочных станциях в пределах инфляции. А так как это федеральные сети, то на них ориентируются и все остальные игроки.
Но долго работать в минус они не могут, поэтому в какой-то момент махнули на это рукой и повысили цены. Если люди продолжают приезжать и заправляться, то такие компании держат высокие цены. А они, в свою очередь, влияют на общую картину, которую фиксируют Росстат и Минэнерго.
Почему я считаю этот показатель субъективным? Потому что каждый владелец заправки решает, нужно ли ему повышать цену 95-го, тем самым рискнув трафиком. Другие стараются выезжать за счет продажи кофе, выпечки и прочего. Кофе — высокомаржинальный продукт, и на одной чашке АЗС зарабатывает больше, чем в лучший сезон на продаже целого бака топлива.
Есть и еще одно обстоятельство, которое подогревает последнюю неделю спрос на бирже. Это новости о внеплановых ремонтах на нефтеперерабатывающих заводах.
Была информация об атаках на НПЗ, и так как у нас закрыты данные об объеме производства моторного топлива и прочих нефтепродуктов, то рынок реагирует, исходя из своих наиболее ужасных предположений: бензина не будет и его срочно надо скупать. Оптовики первыми бегут приобретать, искусственно разогревая спрос, а затем продают топливо в минус.
Им нельзя приказать: ребят, стоп, куда вы бежите? Государство может лишь посылать сигналы. Одним из них был, например, запрет на экспорт [с 1 по 31 августа для крупных компаний]. Этим самым им сказали: топливо есть, успокойтесь. Но не успокоились, тем более такие новости.
Чтобы утихомирить публику, нужно открыть информацию об изменении объемов производства, дать статистику. Конечно, не факт, что удастся, потому что у нас участники торгов — люди нервные, могут забеспокоиться, даже если всю статистику откроют, побежать покупать. Поэтому пока власти продолжают скрывать данные.
Отвечает Валерий Корнеев, экономист, доктор бизнес-администрирования
Долговая нагрузка на добычу и перерабатывающие предприятия из-за высокой ставки ЦБ аномальная. Все это перекладывается в затраты.
Любое предприятие для обеспечения оборота должно все время кредитоваться, потому что на собственных средствах не проживешь: их вкладывают в ремонт, новое строительство, инвестиции и так далее.
Для примера: сейчас предприятия используют для инвестиций всего 9% кредитных средств, а все остальное — собственные финансы компаний. Потому что брать кредит сейчас дорого.
Поэтому оборотные средства тоже стоят дорого, особенно когда ключевая ставка была 21%. Сейчас ее опустили до 18%, но это все равно огромные проценты в год. И все эти переплаты укладываются в стоимость продуктов, которые производят на предприятиях, в том числе на нефтеперерабатывающих.
Что будет дальше с бензином в России?
Отвечает Александр Фролов
Будет все то же самое. Цены продолжат расти в пределах инфляции до конца года. Это не исключает скачков на отдельных сетях в продолжающийся период отпусков, когда спрос высокий.
По итогам года цены на 92-й и 95-й бензин окажутся в пределах инфляции или около того. Оптовая стоимость дизельного топлива, скорее всего, при сохранении текущей ситуации останется на прежнем уровне. Рост цен на дизельное топливо в рознице окажется ниже уровня инфляции, как и 100-й бензин.
Последний очень сильно вырос в прошлом году, поэтому в этом ему просто некуда расти.
Отвечает Дмитрий Адамидов, независимый аналитик по вопросам экономики
Рост цен остановит только ФАС. Обычно в таких случаях антимонопольщики сначала слепнут, а потом начинают снижать на 50 копеек, чтобы отчитаться о победе над монополистами.
Возможно, пока не начнутся какие-то протесты и скандалы, ФАС не вмешается.