«Известия»: Россия начала искать новые валюты для ФНБ из-за падения курса юаня

Минфин России озаботился поиском новых валют для пополнения Фонда национального благосостояния на фоне опасений, что в связи с торговыми войнами Китай может пойти на ослабление юаня, что обесценит накопления в нем. Об этом сообщили «Известия» .

Анализом ситуации займется Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), выигравший соответствующий тендер на 7,9 миллиона рублей.

Выполнить исследовательские работы необходимо до 31 декабря 2025 года. Заказ описывается как аналитические работы, касающиеся управления финансовыми активами.

При этом в одном из пунктов говорится, что необходимо искать валюты, в которых возможно разместить накопления суверенных фондов. ФНБ — крупнейший из них.

Ранее стало известно, что США повысили импортные пошлины для Китая до 125%. Минторг КНР назвал действия Белого дома ошибкой.