Россельхознадзор ограничит ввоз продукции пяти узбекских экспортеров

Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции пяти узбекских компаний, которые допустили больше всего нарушений фитосанитарных требований. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ограничения вступят в силу 23 июля. Экспортеры, попавшие под санкции, ввозят в основном цветную и белокочанную капусту, репчатый лук, свеклу, виноград, томаты и зелень.

В Россельхознадзоре пояснили, что с начала года в поступившей из Узбекистана продукции выявили 132 карантинных объекта. Среди них вирус коричневой морщинистости плодов томата, южноамериканская томатная моль, западный (калифорнийский) цветочный трипс, бенивирус некротического пожелтения жилок свеклы.

Это показывает, что система обеспечения безопасности подкарантинной продукции в Узбекистане работает недостаточно эффективно, добавили в пресс-службе.

Ранее Россельхознадзор ограничил импорт фруктов от пяти экспортеров из Турции.