«Роснано» досрочно погасило обязательства по кредитам

Компания «Роснано» договорилась с банками о 20% дисконте по кредитам и досрочно погасила долговые обязательства. Об этом сообщил «Ведомостям» близкий к правительству источник.

По его словам, компания в 2024 году достигла и реализовала договоренности с банками о значительном дисконте при досрочном исполнении обязательств. После чего она выплатила кредиторам около 80% долга, накопленного до 2021 года, взяв большую часть суммы из собственных средств, вырученных от продажи части портфеля. Размер дисконта составил 20%.

Теперь там начнут новый инвестиционный цикл. Как сообщили в «Роснано», выделенные после анализа активов и пересборки центры компетенций станут точками для дальнейшей интеграции в отраслевые структуры.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заинтересовался судьбой бывшего главы компании Анатолия Чубайса.