Крупные переводы самому себе начнут считать мошенничеством

Переводы значительных сумм самому себе по СБП включат в обновленный перечень мошеннических признаков. Об этом РИА «Новости» заявил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

Он объяснил, что банки ужесточат контроль за трансакциями и будут обращать внимание в том числе на переводы между счетами одного и того же человека.

Уваров отметил, что о мошенничестве будут свидетельствовать попытки клиента банка сначала направить деньги себе, а затем другому человеку, которому не делал переводы в течение полугода. По информации издания, ЦБ опубликует приказ в ближайшее время.

В список мошеннических признаков также может войти использование нетипичного интернет-провайдера или смена телефона перед входом в банковское приложение.

Ранее эксперт Владимир Зыков предупредил, что аферисты начали действовать под видом сотрудников городских больниц. Злоумышленники называют жертве ее личные данные, после чего просят уточнить их и прислать код из СМС или сообщения в мессенджере.