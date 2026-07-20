Робот «Добродел» проанализировал более 6 млн запросов в Подмосковье

Робот «Добродел», который помогает в сервисе «Решаем проблемы вместе», проанализировал свыше шести миллионов проблем. Из них 1,3 миллиона сообщений прошли автомодерацию без участия специалистов, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Цифровой помощник значительно ускоряет и делает точнее процесс обработки сообщений. При создании сообщения робот определяет проблему по описанию или фотографии, подбирает наиболее подходящую категорию из 1867 тематик и отправляет заявку ответственному блоку. Это снизило вероятность ошибки при выборе темы и сократило среднее время модерации поступающих сообщений на 31%.

Такие технологии не просто заменяют рутинные задачи, но и делают сервисы удобнее как для жителей, так и для тех, кто помогает решать их вопросы. Подробнее о проекте и других инициативах Подмосковья можно узнать на портале «Цифровой регион» — всероссийской площадке для обмена лучшими практиками в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Внедрение и содействие в разработке технологий искусственного интеллекта отвечает целям национального проекта «Экономика данных».