Ретейлеры электроники пожаловались на мошеннические схемы с порчей товара на миллиарды

Крупные ретейлеры пожаловались в Верховный суд на мошенников, портящих технику

Крупнейшие российские ретейлеры электроники пожаловались в Верховный суд на рост мошеннических схем с намеренной порчей товара. Об этом сообщил «Коммерсант» .

В обращении участвовали «М.Видео», Restore, «МегаФон» и МТС. По их данным, мошенники специально портят технику, а затем через суд взыскивают с магазинов компенсации и штрафы. Ежегодный ущерб оценивают в несколько миллиардов рублей.

«Ежегодно сумма ущерба, который возникает в связи с деятельностью мошеннических групп, находится на уровне нескольких миллиардов рублей в год по рынку бытовой техники и электроники в целом», — поделился источник.

Особую обеспокоенность бизнеса вызывают «благоприятные юрисдикции» в Самарской и Саратовской областях, Башкортостане и Татарстане.

Юристы называют происходящее проявлением потребительского экстремизма. Ретейлеры просят Верховный суд дать разъяснения по единообразному применению закона о защите прав потребителей, чтобы пресечь организованные схемы.

