Прошедший год стал самым сложным для российского ретейла за 10 лет

Прошедший год оказался худшим для российского ретейла за последнее десятилетие. К такому выводу пришли «Известия» , ознакомившись с материалами Росстата.

В конце года индекс предпринимательской уверенности в отрасли опустился до -6 — ниже показатель был только с апреля по июнь 2020 года, в разгар пандемии COVID-19.

Причин этому несколько. Кроме замедления роста ВВП ритейлеры отмечают переток клиентов на маркетплейсы. Кроме того, покупатели, не желая тратить лишние деньги, все чаще приходят в дискаунтеры. Сказываются и налоговые изменения.

При этом ситуация в разных сегментах ретейла может быть разной: так, в продовольственном трудности выражены слабее.

На этом фоне в интернете активно появляются фейки об ажиотаже в супермаркетах. На практике видео- и фотодоказательства часто оказываются сгенерированными нейросетью.