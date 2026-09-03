Риелтор Саркисян призвал не связывать выгодную покупку жилья с ипотечной ставкой

В сентябре станет известно очередное решение Центробанка по ключевой ставке. Многие россияне, кто планирует приобретать жилье, ожидают его, чтобы сориентироваться в ситуации на рынке недвижимости. Почему этого не стоит делать, 360.ru объяснил брокер по недвижимости компании ANWIN Дан Саркисян.

Риелтор не стал бы рассчитывать на быстрое снижение ключевой ставки и, соответственно, падение рыночных ставок по ипотеке.

«Угадать идеальный момент, когда одновременно будут минимальными и ставка, и цены на недвижимость, практически невозможно. Поэтому я бы скорее ориентировался на конкретный объект и свои финансовые возможности, а не пытался поймать самое дно рынка», — объяснил эксперт.

Какие прогнозы дают эксперты относительно ключевой ставки после заседания 11 сентября, читайте в материале 360.ru.